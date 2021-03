Ufo, la rivelazione dell’ex direttore dell’intelligence Usa: “Presto novità” (Di venerdì 26 marzo 2021) Intervistato da Fox News, l’ex direttore dell’intelligence americana John Ratcliffe ha annunciato che a giugno sarà divulgato un nuovo rapporto sugli avvistamenti Ufo. Credit: PixabayGrandi novità in arrivo per tutti gli appassionati di Ufo: a partire da giugno saranno diffusi importanti documenti declassificati dal governo degli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato John Ratcliffe, direttore dell’intelligence americana dal 2020 al 2021, durante una lunga intervista della giornalista Maria Bartiromo su Fox News. Secondo Ratcliffe, gli avvistamenti avvengono ormai in tutto il mondo e ci sono casi in cui non è possibile fornire spiegazioni plausibili. “Di cose che stiamo osservando difficili da spiegare ce ne sono – ha detto – e il popolo americano potrà visionarle”. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 marzo 2021) Intervistato da Fox News, l’examericana John Ratcliffe ha annunciato che a giugno sarà divulgato un nuovo rapporto sugli avvistamenti Ufo. Credit: PixabayGrandiin arrivo per tutti gli appassionati di Ufo: a partire da giugno saranno diffusi importanti documenti declassificati dal governo degli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato John Ratcliffe,americana dal 2020 al 2021, durante una lunga intervista della giornalista Maria Bartiromo su Fox News. Secondo Ratcliffe, gli avvistamenti avvengono ormai in tutto il mondo e ci sono casi in cui non è possibile fornire spiegazioni plausibili. “Di cose che stiamo osservando difficili da spiegare ce ne sono – ha detto – e il popolo americano potrà visionarle”. Ti potrebbe ...

Pato8024 : RT @nino_alien28: NCHESEI POTERI COSTITUITI FACESSRO UNA RIVELAZIONE UFFICIALE SUGLI UFO ED ET, QUESTO NON SIGNIFICA AFFATTO CHE POI GLI E… - TunganeBrown : U.S.A. PACCHETTO STIMOLO PER IL COVID INCLUDE PIANO RIVELAZIONE UFO PER ... - nino_alien28 : NCHESEI POTERI COSTITUITI FACESSRO UNA RIVELAZIONE UFFICIALE SUGLI UFO ED ET, QUESTO NON SIGNIFICA AFFATTO CHE POI… - MarceVann : RT @RisatoNicola: La rivelazione dell’intelligence #Usa: «Gli #Ufo esistono, li abbiamo visti» - RisatoNicola : La rivelazione dell’intelligence #Usa: «Gli #Ufo esistono, li abbiamo visti» -