UFFICIALE, Lazio in zona arancione da martedì 30 marzo: spostamenti, scuole, negozi, cosa cambia (Di venerdì 26 marzo 2021) Lazio zona arancione da martedì 30 marzo, ora è UFFICIALE. Lo ha dichiarato poco fa il ministro della Salute Speranza. Il passaggio dalla fascia rossa a quella a minor rischio non avverrà di lunedì, ma tutto cambierà da martedì. “Il Lazio ha avuto dei dati in miglioramento, non sarà più zona rossa, ma questo avverrà a scadenza naturale dell’ordinanza vigente che scadrà a mezzanotte, tra lunedì e martedì” – ha spiegato Speranza. Lazio in zona arancione da martedì 30 marzo: spostamenti e scuole, cosa cambia Nel Lazio da martedì le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021)da30, ora è. Lo ha dichiarato poco fa il ministro della Salute Speranza. Il passaggio dalla fascia rossa a quella a minor rischio non avverrà di lunedì, ma tutto cambierà da. “Ilha avuto dei dati in miglioramento, non sarà piùrossa, ma questo avverrà a scadenza naturale dell’ordinanza vigente che scadrà a mezzanotte, tra lunedì e” – ha spiegato Speranza.inda30Neldale ...

Advertising

Gabr_yss : Capisco che é molto più comodo andare sul sito della Gazzetta e leggere solo quello che uno si augura, ma non é il… - infoitinterno : Il Lazio diventa zona arancione dal 30 marzo fino a Pasqua, è ufficiale: indice Rt è 0.99 - CorriereCitta : UFFICIALE, Lazio in zona arancione da martedì 30 marzo: spostamenti, scuole, negozi, cosa cambia #zonaarancione… - AndreaLisi15 : RT @dottorbarbieri: SI APPRENDE (per cui 'non è la decisione ufficiale') Lazio arancione, Valle d'Aosta rossa. Calabria arancione e Campan… - ilveggente_it : ?? #Lazio, al via il processo che vede il club de patron #Lotito imputato per il caso #tamponi. Ecco cosa rischia ?? -