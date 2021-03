Ufficiale | Eder riparte dal Brasile Ha firmato con il São Paolo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo la Cina,ha deciso di ripartire dal. L’ex attaccante di Inter e Nazionale, hainfatti un contratto fino a dicembre del 2022 con il São. L’italiano recentemente svincolatosi dallo Jiangsu Suning, raggiunge cosi Miranda suo compagno di squadra sia in Italia che in Cina. São Paulo acerta a contratação do atacanteLeia mais > https://t.co/8CzudzNbyd#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/ilQ07jBDHd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 26, 2021 Foto: suning Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nuovo capitolo per Eder dopo il fallimento del Jiangsu Suning. L'ex attaccante della Sampdoria torna in Brasile, pronto per una nuova avventura con il San Paulo ... Colpo del mercato del San Paolo che si è assicurato le prestazioni di Eder. L'ex attaccante di Inter e Sampdoria si è legato al club brasiliano fino al dicembre 2022, ritrovando come compagno di squadra Miranda, protagonista 5 anni con la Nazionale allenata da Antonio Conte dell'ultimo Europeo.