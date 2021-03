Ufficiale, Eder è un nuovo giocatore del San Paolo di Crespo (Di venerdì 26 marzo 2021) Eder Citadin Martins riparte dal Brasile. L’attaccante 34enne è ufficialmente un giocatore del San Paolo, allenato da Hernan Crespo, con il quale ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2022. Il calciatore italo-brasiliano ritroverà l’ex compagno di squadra, Joao Miranda, con cui aveva giocato nell’Inter e nello Jiangsu Suning. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021)Citadin Martins riparte dal Brasile. L’attaccante 34enne è ufficialmente undel San, allenato da Hernan, con il quale ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2022. Il calciatore italo-brasiliano ritroverà l’ex compagno di squadra, Joao Miranda, con cui aveva giocato nell’Inter e nello Jiangsu Suning. SportFace.

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Eder riparte dal Brasile. È un nuovo giocatore del San Paolo di Crespo - fcin1908it : UFFICIALE – Ex Inter, Eder è un nuovo giocatore del San Paolo - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Eder riparte dal Brasile. È un nuovo giocatore del San Paolo di Crespo - Zelgadis265 : RT @sportface2016: Ufficiale, #Eder è un nuovo giocatore del #SanPaolo di Crespo - danisailor7 : RT @GoalItalia: Colpo in attacco per il San Paolo: è ufficiale l’arrivo di Eder ???? -