Ue | indagine Youtrend per gruppo S&D | ‘70% italiani non conosce consiglio europeo’

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Chi propone le leggi in Europa? Quattrosu cinque non lo sanno. E la politica estera europea? Oltre il 70% deglinon sa di chi sia la competenza. Ileuropeo? Sconosciuto per settesu 10, mentre la gran parte degli elettori leghisti nonle competenze della Bce. Questi alcuni dati che emergono dal sondaggio Quorum You Trend commissionato dalS&D del parlamento europeo. La ricerca è stata condotta con metodo Cati su un campione di 2.018 casi”. Si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : indagine Youtrend

Il Tempo

... ? Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolareepidemiologica (2.6). IL SISTEMA DEI COLORI: IL GRAFICORestano poi da stabilire ...... anticorpi monoclonali e terapie innovative? Per capirlo, Alnylam Pharmaceuticals ha realizzato con la collaborazione di Quorum/l''L'industria farmaceutica. Conoscenze, percezioni ...Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Chi propone le leggi in Europa? Quattro italiani su cinque non lo sanno. E la politica estera europea? Oltre il 70% degli italiani non sa di chi sia la competenza. Il Cons ...Partirà nella prima metà di aprile, dall’isola di Pantelleria, per giungere fino in Piemonte, il viaggio di Woodvivors, a dorso di mulo lungo il Sentiero Italia CAI. Uno sguardo profondo nelle tradizi ...