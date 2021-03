Twitch e la 'maratona infinita' di Ludwig: $470.000 raccolti? Lo streamer ne guadagnerà una piccolissima parte (Di venerdì 26 marzo 2021) Nell'ultima settimana e mezza, la star di Twitch, Ludwig ha portato avanti la sua Subathon. Che sia addormentato, sveglio o assonnato da qualche parte, Ahgren ha mantenuto il suo streaming in esecuzione per soddisfare i termini di una "subathon" in cui ogni abbonamento aggiunge dieci secondi a un timer. Finora ha incassato quasi $500.000, ma, a quanto pare, lo streamer vedrà solo una parte di questi soldi. Quando Ahgren ha iniziato la sua maratona era già uno streamer di grande successo con oltre 1,5 milioni di follower. Ha affrontato critiche, quindi, per aver apparentemente voluto riempire le sue tasche già piene di denaro ancora di più impiegando una strategia che è più comune tra gli streamer più piccoli. Durante la maratona ha ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Nell'ultima settimana e mezza, la star diha portato avanti la sua Subathon. Che sia addormentato, sveglio o assonnato da qualche, Ahgren ha mantenuto il suo streaming in esecuzione per soddisfare i termini di una "subathon" in cui ogni abbonamento aggiunge dieci secondi a un timer. Finora ha incassato quasi $500.000, ma, a quanto pare, lovedrà solo unadi questi soldi. Quando Ahgren ha iniziato la suaera già unodi grande successo con oltre 1,5 milioni di follower. Ha affrontato critiche, quindi, per aver apparentemente voluto riempire le sue tasche già piene di denaro ancora di più impiegando una strategia che è più comune tra glipiù piccoli. Durante laha ...

Advertising

DemarchiFra : RT @micheleboldrin: Ah, fatevi un account su Twitch che fra meno di 48 ore @liberioltre ci sbarca in pompa magna per farci un'intera marato… - misteruplay2016 : Twitch e la ‘maratona infinita’ di Ludwig: lo streamer guadagnerà solo una parte dei circa $470.000 raccolti - fra_gra_3 : RT @ecofinitalia: In vista della maratona di sabato e per non perdervi nessuna diretta seguite il canale di @liberioltre su Twitch https:/… - ecofinitalia : In vista della maratona di sabato e per non perdervi nessuna diretta seguite il canale di @liberioltre su Twitch - bellinandrea1 : RT @micheleboldrin: Ah, fatevi un account su Twitch che fra meno di 48 ore @liberioltre ci sbarca in pompa magna per farci un'intera marato… -