(Di venerdì 26 marzo 2021), 26 mar. (Adnkronos) – Ladi Forza Italiae’ stata ascoltata in procura anell’ambito del fascicolo sulladel produttore e sceneggiatore Teodosio, che e’ stata tra i dirigenti della Ares, e’ l’ultima di una serie di testimoni che sono sfilati a piazzale Clodio per essere sentiti come persone informate sui fatti dal pm Carlo Villani, titolare dell’inchiesta aperta per istigazione al suicidio dopo le dichiarazioni fatte nel settembre scorso dall’attrice Rosalinda Cannavò, in arte Adua del Vesco, e Massimiliano Morra, durante una puntata del Grande Fratello Vip, sull’esistenza di una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Tv: morte Losito, sentita da pm Roma deputata Fi Patrizia Marrocco... - BeatOn_the_Brat : @pazzaidea271 Premesso questo, alcuni di noi sono arrivati a delle conclusioni abbastanza logiche e che non riguard… - SecolodItalia1 : Morte di Losito, Barbara D’Urso ascoltata dai pm come persona informata sui fatti - Affaritaliani : Morte Losito, i pm sentono Barbara D'Urso. E' una persona informata sui fatti - lenaeryka : RT @Viviana_Caruso: E adesso scompare il secondo testamento.... #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : morte Losito

... Benno Neumair/ Nuovi sospetti choc: provocòdella nonna? MARTA NOVELLO ACCOLTELLATA, PARLA ... Suicidio Teodosio, il giallo del fallimento Ares/ "Voleva tornare a Milano" MARTA NOVELLO, ...Barbara D'Urso in procura per Ares Gate/, sentita come persona informata ALBA PARIETTI: "NESSUNO DI NOI SI POTEVA AMMALARE IN CASA" Quindi Alba Parietti ha ribadito: " Mia mamma si è ...Roma, 26 mar. (Adnkronos) - La deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco e’ stata ascoltata in procura a Roma nell'ambito del fascicolo sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. Mar ...VALERIA MARINI A «OGGI»: «MIA MADRE TRUFFATA E UMILIATA» In esclusiva a OGGI, in edicola da domani, Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù raccontano la truffa per 335 mila e ...