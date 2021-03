Turismo, restrizioni e ritardi vaccino costringono a casa 20 milioni di italiani (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Le restrizioni agli spostamenti e l’incertezza sulle vaccinazioni contagiano anche la Pasqua 2021 e bloccano i progetti di vacanza di 20 milioni di italiani, in vista delle prossime festività e dei consueti ponti primaverili. Ma emerge anche una flebile luce in fondo al tunnel, che fa risalire la fiducia dei consumatori sulla possibilità di viaggiare. È quanto emerge dalla consueta rilevazione condotta ogni mese da SWG per ConfTurismo-Confcommercio. “Il piano delle vaccinazioni non è solo un tema di salute, è un elemento essenziale per fare ripartire l’economia del Paese, cominciando dal Turismo, che vale il 13% del PlL”, ricorda il presidente di ConfTurismo-Confcommercio Luca Patané, auspicando che il governo adotti “scelte decise” per far ripartire il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Leagli spostamenti e l’incertezza sulle vaccinazioni contagiano anche la Pasqua 2021 e bloccano i progetti di vacanza di 20di, in vista delle prossime festività e dei consueti ponti primaverili. Ma emerge anche una flebile luce in fondo al tunnel, che fa risalire la fiducia dei consumatori sulla possibilità di viaggiare. È quanto emerge dalla consueta rilevazione condotta ogni mese da SWG per Conf-Confcommercio. “Il piano delle vaccinazioni non è solo un tema di salute, è un elemento essenziale per fare ripartire l’economia del Paese, cominciando dal, che vale il 13% del PlL”, ricorda il presidente di Conf-Confcommercio Luca Patané, auspicando che il governo adotti “scelte decise” per far ripartire il ...

