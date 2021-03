(Di venerdì 26 marzo 2021) L'obiettivo del ministro del, Massimo Garavaglia , è chiaro: "Quando arriverà la bella stagione saremo tutti in zona gialla e quindi vivremo l'estate come l'anno scorso, senza tanti ...

Advertising

qn_giorno : #Estate2021 #COVID19 Turismo, le incertezze sui vaccini frenano le vacanze di 20 milioni di italiani.… - fumapatty : @TgLa7 Via libera senza incertezze??? Nel mio settore, ahime' turismo, davanti ad un errore manco tanto bestiale… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo incertezze

Da questo Governo - che tra l'altro ha ricostituito il ministero deldopo tanti anni - ci attendiamo scelte decise. Bisogna puntare sul nostro settore, non solo con ristori adeguati in ...... dall'altro lesui tempi delle vaccinazioni. Un intervistato su tre, infatti, dichiara ... da qui all'inizio dell'estate, altri 5 milioni di connazionali che non si muoveranno perin ...“La situazione è ancora in itinere e bisogna aspettare per capire se il governo inglese conferma quelle che al momento sono solo indiscrezioni – sottolinea Gino Acampora agente di viaggio ed albergato ...Il ritorno in zona rossa dell’Italia pesa sulla fiducia. Il dato di Marzo rispecchia fedelmente, purtroppo, la situazione di perdurante crisi ...