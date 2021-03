Turi, 12enne cinese in fin di vita: la mamma le toglie il cell e lei si lancia dalla finestra (Di venerdì 26 marzo 2021) BARI - Drammatico episodio a Turi, una cittadina in provincia di Bari, dove un banale telefonino poteva costare la vita a una bambina di soli 12 anni. La piccola, infatti, di nazionalità cinese, si è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) BARI - Drammatico episodio a, una cittadina in provincia di Bari, dove un banale telefonino poteva costare laa una bambina di soli 12 anni. La piccola, infatti, di nazionalità, si è ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Turi, 12enne cinese in fin di vita: la mamma le toglie il cell e lei si lancia dalla finestra - Borderline_24 : #Turi, 12enne precipita dal balcone: è in gravi condizioni - gianlucalomuto : RT @QI_Bari: La bambina è stata trasportata in codice rosso al Miulli di Acquaviva, le sua condizioni sono gravi, sul posto sono intervenut… - QI_Bari : La bambina è stata trasportata in codice rosso al Miulli di Acquaviva, le sua condizioni sono gravi, sul posto sono… -