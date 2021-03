Tridico (Inps): “Reddito di cittadinanza agli immigrati”. Salvini insorge: “Prima gli italiani, punto” (Di venerdì 26 marzo 2021) Per il Reddito di cittadinanza “ora sono necessarie risorse aggiuntive soprattutto per le famiglie numerose e gli immigrati. Il Reddito prevede un requisito di residenza in Italia di dieci anni, mi sembra eccessivo e non esiste in nessun Paese europeo”: ad lo dice il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista a La Stampa. La proposta di Tridico si concentra sulle famiglie numerose: “Occorre aumentare il sussidio in base ai componenti del nucleo, oggi al massimo si arriva a 1.330 euro. O si cambia la scala di equivalenza, oppure si potrebbe agire sul contributo da 280 euro legato all’affitto. L’idea sarebbe di modularlo in base al numero dei familiari per raggiungere maggiore equità”. Tridico ritiene improbabile una sua sostituzione al ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) Per ildi“ora sono necessarie risorse aggiuntive soprattutto per le famiglie numerose e gli. Ilprevede un requisito di residenza in Italia di dieci anni, mi sembra eccessivo e non esiste in nessun Paese europeo”: ad lo dice il presidente dell’, Pasquale, in un’intervista a La Stampa. La proposta disi concentra sulle famiglie numerose: “Occorre aumentare il sussidio in base ai componenti del nucleo, oggi al massimo si arriva a 1.330 euro. O si cambia la scala di equivalenza, oppure si potrebbe agire sul contributo da 280 euro legato all’affitto. L’idea sarebbe di modularlo in base al numero dei familiari per raggiungere maggiore equità”.ritiene improbabile una sua sostituzione al ...

matteosalvinimi : Il presidente dell’Inps vuole cancellare il requisito di residenza da 10 anni? Prima bisogna aiutare i (tanti) ital… - FrancescoLollo1 : È inaccettabile che mentre famiglie e imprese sono in ginocchio, il presidente dell’Inps #Tridico sostenga di voler… - xblunotte : RT @SecolodItalia1: «Più reddito di cittadinanza agli immigrati»: il delirio del presidente grillino dell’Inps Tridico - xblunotte : RT @FrancescoLollo1: È inaccettabile che mentre famiglie e imprese sono in ginocchio, il presidente dell’Inps #Tridico sostenga di voler am… - Acmor3 : RT @Adri19510: NON LO SI PUÒ MANDARE A CALCI NEL DIDIETRO FINO IN AFRICA ????? Matteo Salvini contro Pasquale Tridico: 'L'Inps vuole dare i… -