Treviglio | il bar rimane aperto in zona rossa | “Continueremo a lavorare | manteniamo 4 famiglie”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Bergamo, 26 mar – Il bar disi chiama Al solito posto, èda 33 anni e non intende chiudere, nemmeno in. Nel locale, infatti, nonostante i Dpcm “anti-Covid”, ci si può ancora sedere ai tavoli – distanziati – e consumare il caffé al banco., il bar tienee sfida i Dpcm Al solito posto ha deciso di sfidare i Dpcm e le loro disposizioni anti-Covid spesso contraddittorie dal primo marzo. Quasi un mese dopo Marco Novaria, titolare con la moglie Rachele Caironi a cui è intestato il locale, non è affato pentito della decisione, anzi: “È un mese che siamo aperti, scrivete che la nostra è una protesta civile” dice al Corriere. “Facciamo rispettare la Costituzione italiana e basta. E, sia chiaro, noi non siamo negazionisti del virus. So cosa vuol dire ...

Al "Al Solito posto", storicodi, il caffè non si prende d'asporto. Ci si siede ai tavoli e non solo, si può consumare un panino e anche l'aperitivo viene servito come se non ci fosse la zona rossa. È così dal 1° ...Nonostante fiocchino multe su multe, la saracinesca deldi"Al solito posto", in via Terni, continua a restare alzata. Dalle 6 alle 20.30, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida previste per i locali pubblici, ma senza ...Per il «Al Solito posto» le regole sembrano non esistere, trenta sanzioni da inizio marzo. Il titolare: «Sto portando avanti una battaglia con il mio legale, tutelo il mio lavoro e i miei dipendenti» ...Non si sono arresi neppure davanti a 10 multe che hanno ricevuto nelle scorse settimane. I titolari del bar “Al solito posto” di Treviglio, nonostante il divieto di apertura imposto dalla legge per la ...