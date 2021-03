Trasporti, oggi sciopero nazionale di 24 ore (Di venerdì 26 marzo 2021) Sarà una giornata difficile per chi deve spostarsi coi mezzi pubblici quella di oggi. E' infatti stato c onfermato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale. ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Sarà una giornata difficile per chi deve spostarsi coi mezzi pubblici quella di. E' infatti stato c onfermato lodi 24 ore di tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale. ...

Advertising

MaurilioVitto : RT @elerub11: Oggi, sciopero dei trasporti.A parte il fatto che è il momento scelto è sbagliato, verremo informati se e in quale misura… - AnnaZavaritt : Oggi sciopero di insegnati e alunni (con sostegno dei genitori) per chiedere #prioritaallascuola . Perché la scuola… - DocSweepsy : RT @pimma77: Oggi #sciopero trasporti e rider. Solidarietà a entrambi - ObiBeatBox : RT @pimma77: Oggi #sciopero trasporti e rider. Solidarietà a entrambi - Agenzia_Dire : Venerdì nero per i trasporti: a #Roma oggi è sciopero. -