Tragico incidente in Sicilia, Adriano si scontra contro un camion mentre era a bordo della moto

Tragico incidente in Sicilia, nel ragusano, 35enne muore dopo essersi scontrato con un camion. Il giovane era a bordo della sua moto quando per cause ancora da accertare ha impattato il mezzo pesante. Le sue condizioni di salute sono apparse subito disperate ai soccorritori del 118. La corsa in ospedale non ha salvato il giovane.

