Tragedia tra Marano e Villaricca, rapina finita male: ci sono due morti (Di venerdì 26 marzo 2021) Marano-Villaricca. Attimi di tensione questa sera tra Marano e Villaricca. Ci sarebbero due vittime in via Campana, strada al confine tra i due comuni. Due morti tra Marano e Villaricca Erano le 20 quando la polizia municipale ha chiesto l’intervento dei carabinieri per aver rinvenuto in strada una Smart contro un muro e un Tmax L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021). Attimi di tensione questa sera tra. Ci sarebbero due vittime in via Campana, strada al confine tra i due comuni. DuetraErano le 20 quando la polizia municipale ha chiesto l’intervento dei carabinieri per aver rinvenuto in strada una Smart contro un muro e un Tmax L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

3cool78 : @LaGrevia @_esse_ti Tra l’altro quest’anno c’è la tragedia 25 aprile - primo maggio nel weekend, quindi basterebbe… - mary_ravenclaw : Ao Haru Ride volume 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Che tragedia questa storia tra Murao e il professor Tan… - AndreaMarano11 : RT @saveriolakadima: #UltimOra Egitto. Scontro tra due treni, almeno 32 morti e 66 feriti. Solidarietà al popolo egiziano per questa trag… - AlbertaMami8190 : RT @saveriolakadima: #UltimOra Egitto. Scontro tra due treni, almeno 32 morti e 66 feriti. Solidarietà al popolo egiziano per questa trag… - AnnickQuemper : RT @saveriolakadima: #UltimOra Egitto. Scontro tra due treni, almeno 32 morti e 66 feriti. Solidarietà al popolo egiziano per questa trag… -