Tragedia sul lavoro a Napoli | morto un capostazione

(Di venerdì 26 marzo 2021) Incidente sul. Unalla stazione Circum di Botteghelle. Ferito un addetto delle pulizie.– Grave incidente sul. Nel pomeriggio di venerdì 26 marzo un uomo ha perso la vita alla stazione Circum di Botteghelle e un addetto alle pulizie è rimasto gravemente ferito. La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo. Secondo una prima ricostruzione, un camion, per motivi ancora da verificare, ha preso la corsa ed ha travolto ile l’altro operaio. Nelle prossime ore saranno interrogati i testimoni per ricostruire la dinamica di questo incidente. I sindacati: “Auspichiamo che venga fatta chiarezza” Duro il commento di Alfonso Langella (Fit Cisl Campania). ...

