Toscana zona rossa, Giani: "Spero in miglioramento con vaccinazioni" (Di venerdì 26 marzo 2021) Toscana zona rossa da lunedì almeno fino al 6 aprile. "Confido che la crescita del numero delle vaccinazioni, ormai sopra le 570.000 e sopra l'88% delle dosi ricevute e somministrate, un dato che è superiore alla media nazionale, ci aiuti a tornare in arancione" ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani. "Questa restrizione fa sì che anche gli studenti toscani debbano stare a casa con tre giorni di anticipo rispetto alle tradizionali vacanze pasquali. Vedremo poi come andranno i dati a inizio di aprile per capire se riusciremo a tornare in zona arancione, così come è avvenuto dal 1 gennaio ad oggi, periodo in cui ci siamo alternati tra l'arancione e il giallo". "I dati" spiega, poi, il governatore Giani su Facebook hanno "un valore di ...

