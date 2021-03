Torna Biografilm Festival | online su Mymovies e forse in sala a Bologna

(Di venerdì 26 marzo 2021) BOLOGNA – Certe tradizioni vanno rispettate e quella del Biografilm Festival non fa certo eccezione. Gli organizzatori dell’iniziativa, giunta alla diciassettesima edizione, hanno confermato che si svolgerà, come di consueto, a partire dal 4 al 14 giugno a Bologna.

UniMoviesBlog : Dopo il successo dello scorso anno torna il #BiografilmFestival, non esclusivamente nella formula online: l’edizion… - CinemApp_Cinema : Biografilm 2021, dal 4 giugno torna il grande festival anche su MYmovies @Biografilm #biografilm… - UniMoviesBlog : Il Biografilm Festival di Bologna torna a giugno - moviestruckers : #BiografilmFestival torna dal 4 al 14 giugno, non solo online - mymovies : Biografilm 2021, dal 4 giugno torna il grande festival anche su MYmovies @Biografilm #biografilm… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Biografilm

Dire

Dopo il successo dello scorso annoilFestival , non esclusivamente nella formula online: l'edizione 2021 avrà luogo a Bologna dal 4 al 14 giugno con proiezioni dal vivo e online.anche Bio to B - Industry Days ...La giuria del ConcorsoItalia 2021 è formata dalla scrittrice e critica cinematografica Elisa Cuter , recentemente in libreria con il volume 'Ripartire dal desiderio', edito da minimum fax,...Dal 4 al 14 giugno torna (per ora online) la manifestazione guidata da Pasanen: "Cento titoli, tanti temi e attivismo in primo piano" ...Dopo il successo dello scorso anno torna il Biografilm Festival, non esclusivamente nella formula online: l’edizione 2021 avrà luogo a Bologna dal 4 al 14 giugno con proiezioni dal vivo e online.