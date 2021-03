Torino, un edificio residenziale si trasforma in “Museo d’arte” (Di venerdì 26 marzo 2021) A Torino un edificio residenziale si trasforma in un Museo d’arte. Dipinti, sculture ed arte di ogni tipo è esposta nelle aree comuni un edificio in un quartiere popolare di Torino, esattamente in Via della Fucina, 16; zona Aurora, quartiere di Porta Palazzo. trasformare uno spazio abitativo in una galleria espositiva aperta a tutti è l’idea di un collettivo di artisti, denominato “Coniglio Viola“. Gli stessi creatori vivono in questo quartiere, volevano infatti ridare vita a un edificio abbandonato da tempo. “Ho suggerito a tutti gli altri residenti e proprietari di utilizzare gli spazi comuni di questo edificio, per metterli a disposizione dei giovani artisti. Li invitiamo a vivere qui per ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Aunsiin un. Dipinti, sculture ed arte di ogni tipo è esposta nelle aree comuni unin un quartiere popolare di, esattamente in Via della Fucina, 16; zona Aurora, quartiere di Porta Palazzo.re uno spazio abitativo in una galleria espositiva aperta a tutti è l’idea di un collettivo di artisti, denominato “Coniglio Viola“. Gli stessi creatori vivono in questo quartiere, volevano infatti ridare vita a unabbandonato da tempo. “Ho suggerito a tutti gli altri residenti e proprietari di utilizzare gli spazi comuni di questo, per metterli a disposizione dei giovani artisti. Li invitiamo a vivere qui per ...

