Tiro a volo | Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021 | Fiammetta Rossi centra la finale nel trap

(Di venerdì 26 marzo 2021) Arrivano buone notizie dall’Italia del, nel corso della seconda prova delladeldi, in corso di svolgimento – in concomitanza con il programma dela segno – a. Nel concorso femminile infatti, l’azzurrahato laa sei (che si svolgerà a partire dalle 11.15 italiane) ottenendo con lo score complessivo di 112/125 (24-20-21-23-24); quarto punteggio del lotto. Un gruppo di partecipanti, quello che si giocherà i tre posti sul podio, che comprenderà anche la slovacca Zuzana Stefecekova (117/125), le spagnole Cristina Beltran (115/125) e Beatriz Martinez (110/125), la turca Safiye Sariturk ...

Arrivano buone notizie dall'Italia del trap, nel corso della seconda prova della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, in corso di svolgimento - in concomitanza con il programma del tiro a segno - a Nu ...Sulle pedane Indiane si è concluso il primo giorno della gara di Fossa Olimpica della seconda Prova di Coppa del Mondo ISSF. Al maschile la classifica provvisoria è guidata dallo spagnolo Alberto Fern ...