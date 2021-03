Tiro a segno | Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021 | i risultati delle gare a squadre di pistola e carabina

(Di venerdì 26 marzo 2021) Continua senza sosta il programma di gara in quel di, dove è in corso la prima tappa delladeldi. Alleindividuali, che mettono in palio punti pesanti per il ranking olimpico di qualificazione ai Giochi di Tokyo, si affiancano ledi cui di seguito elencheremo isino ad oggi, venerdì 26 marzo. Gara di3 posizioni da 50m – Donne 1. Polonia 2. India 3. Indonesia Gara di3 posizioni da 50m – Donne 1. India 2. Stati Uniti Ungheria squalificata, Kenia non presentatasi. Gara di3 posizioni da 50m – Mixed Team1. India 1 (Sanjeev Rajput/Tejaswini Sawant) 2. ...

Advertising

zazoomblog : Tiro a segno Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: l’estone Peeter Olesk vince nella pistola automatica - #segno #Coppa… - wordsandmore1 : ? Una medaglia del metallo più prezioso per la squadra paralimpica del Tiro a Segno alla Coppa del Mondo di Al Ain… - hikxrj : @sainthaan @entelechija @depvysment punti sempre ad ottenere ciò che vuoi? Ma che è? Una sfida a chi vince più prem… - stefano19 : @bigg_er1984 voglio anche la gara di tiro a segno, sparando a cartoni di latte di soia - Nerone571 : @doluccia16 Bisognerebbe usarlo come tiro a segno,da tutti gli annoiati... -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro segno

OA Sport

15 " 18 - 9:00 Sede di Gioco Pala Cicogna " via" Cerignola (FG) A. S. D. Tennistavolo Quartu A. S. D. Tennistavolo Norbello A. S. D. Tennistavolo Norbello A. S. D T. T. Olimpicus A. S....ad un'azione in contropiede orchestrata da Insigne e chiusa dall'attaccante della Lazio con un...che nonostante qualche rischio di troppo (soprattutto nella costruzione dal basso) mette ala ...Continua senza sosta il programma di gara in quel di Nuova Delhi, dove è in corso la prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a segno. Alle gare individuali, che mettono in palio punti pesanti p ...Colpo grosso alla Coppa del Mondo 2021 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Nuova Delhi. Sulle linee di tiro asiatiche infatti l'estone Peeter Olesk firma un'inattesa vittoria nella gara di pist ...