Ti ricordi… Osmanovski del Bari che fece doppietta a San Siro contro il Milan È stato anche uno degli idoli di Ibrahimovic

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 marzo 2021) Fare un pallonetto a un portiere di due metri non è per tutti: farlo a San, al portiere di casa, ancor meno. E sì, ok, è il 1999 e l’Italia abbonda di gente che spalombella portieri con gran diletto loro e di chi li guarda, ma quel pallonetto ha qualcosa di speciale. È il 21 marzo di 22 anni fa: ildi Zaccheroni sta rincorrendo la Lazio che punta allo scudetto e a Sanarriva ildi Eugenio Fascetti. I rossoneri devono vincere ma di fronte hanno una squadra che dire rompiscatole è poco: i biancorossi hanno già vinto a Sancoi cugini dell’Inter e delle grandi solo la Lazio è riuscita a batterla, nessun altro. C’è un bel mix di giovani, come Gianluca Zambrotta, Duccio Innocenti, Mauro Bressan, Diego De Ascentis (e Tonino Cassano) esperti come Phil Masinga, Franco Mancini, Rachid ...