Thierry Henry lascia i social: “Bullismo e razzismo senza controllo” (Di venerdì 26 marzo 2021) Al settimanale "Sette", Francesco Totti ha parlato dei cambiamenti del calcio puntando l'indice sull'utilizzo dei giocatori dei social. "L'arrivo dei social ha fatto sbarellare e rendere più individualisti i calciatori. Il problema è più di fondo, stanno sparendo i campioni. Ora ci sono meno campioni e più giocatori costruiti". Diversi sono i calciatori che hanno voluto chiudere i propri canali social. Oggi l'ex attaccante della Francia Thierry Henry ha deciso di abbassare la saracinesca annunciando la chiusura degli account informando i suoi follower con un suo ultimo "tweet". "Ciao a tutti. Domani mattina, cancellerò tutti i miei account sui social media fino a quando le persone che li gestiscono non saranno in grado di regolare le loro piattaforme con la stessa energia e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Al settimanale "Sette", Francesco Totti ha parlato dei cambiamenti del calcio puntando l'indice sull'utilizzo dei giocatori dei. "L'arrivo deiha fatto sbarellare e rendere più individualisti i calciatori. Il problema è più di fondo, stanno sparendo i campioni. Ora ci sono meno campioni e più giocatori costruiti". Diversi sono i calciatori che hanno voluto chiudere i propri canali. Oggi l'ex attaccante della Franciaha deciso di abbassare la saracinesca annunciando la chiusura degli account informando i suoi follower con un suo ultimo "tweet". "Ciao a tutti. Domani mattina, cancellerò tutti i miei account suimedia fino a quando le persone che li gestiscono non saranno in grado di regolare le loro piattaforme con la stessa energia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Thierry Henry Cinque stagioni con 20 gol in Premier: nessuno come Aguero al City Nel 2020 Sergio Aguero si è unito a Thierry Henry segnando 20 o più gol in Premier League per cinque stagioni consecutive. Aguero è il capocannoniere di tutti i tempi del club. Guarda qui il video con le sue più belle realizzazioni.

Griezmann, il gol è un capolavoro: così segna l'1 - 0 all'Ucraina Il fuoriclasse del Barcellona ha così raggiunto David Trezeguet al quarto posto dei bomber di tutti i tempi della Nazionale francese (34 reti) dietro a Thierry Henry, Olivier Giroud e Michel Platini

Razzismo e intimidazioni, Thierry Henry si ribella Sportal Razzismo e intimidazioni, Thierry Henry si ribella La svolta di Thierry Henry. Thierry Henry ha deciso di lasciare i social. "Resterò fuori finché i responsabili di queste reti non metteranno in atto misure per regolamentare la loro piattaforma con la ...

FIFA History: l'evoluzione di Kylian Mbappé su Ultimate Team FIFA Ultimate Team è una modalità del famoso videogioco tanto semplice quanto geniale, che prende spunto dai più nostalgici album di figurine e li evolve in un vero e proprio gioco, dove scegliere tat ...

