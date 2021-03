The Suicide Squad | Missione Suicida | il trailer del cinecomic DC di James Gunn

(Di venerdì 26 marzo 2021) Azione, spettacolo e follia neldi, reboot deldiretto dal regista. Ecco il primodi Thetanto atteso dai fan. Il video mantiene quanto promesso mostrando immagini ad alto tasso di follia, violenza e gore mostrando nuovi e vecchi personaggi che ruotano attorno alla Task Force X. Il filmato, vietato ai minori, mostra i personaggi entrare in azione per salvare Harley Quinn, che si è però salvata da sola, e introduce i personaggi coinvolti nella nuova avventura dei villain e criminali tratti dai fumetti della DC.: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : The Suicide

AFNews

La Warner Bros . ha diffuso il trailer redband (ovvero vietato ai minori) di diSquad " Missione Suicida, il sequel sul gruppo di criminali DC Comics diretto da James Gunn . Lo potete vedere qui .Squad vede nel cast tra gli altri Margot Robbie , Viola ...Continua la marcia di avvicinamento al lancio del trailer ufficiale diSquad: Missione Suicida , il sequel/reboot della celebre pellicola approdata al cinema nel 2016. Come seguito dell'annuncio di James Gunn avvenuto proprio ieri sera, il regista (e ...Warner Bros. ha presentato il primo trailer di "The Suicide Squad - Missione suicida", film di James Gunn con i personaggi di DC Comics.Azione, spettacolo e follia nel trailer di Suicide Squad: Missione Suicida, reboot del cinecomic diretto dal regista James Gunn. Ecco il primo trailer di The Suicide Squad: Missione Suicida tanto atte ...