THE SUICIDE SQUAD: in anteprima Trailer e Poster ufficiali (Di venerdì 26 marzo 2021) Dallo sceneggiatore / regista James Gunn, arriva l'avventura d'azione dei supereroi della Warner Bros. Pictures, "The SUICIDE SQUAD – Missione Suicida", con lo schieramento dei delinquenti più degenerati della DC. Di cosa parla "The SUICIDE SQUAD – Missione Suicida"? Benvenuti all'inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è 'O la va o la spacca': si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn.

