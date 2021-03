The Lincoln Lawyer, Christopher Gorham nel cast della serie Netflix – Notizie serie tv (Di venerdì 26 marzo 2021) The Lincoln Lawyer, Christopher Gorham sarà nel cast della serie Netflix tratta dai romanzi di Michael Connelly. Il cast della serie The Lincoln Lawyer, ordinata da Netflix qualche mese fa, inizia a prendere forma. Dopo la scelta del protagonista, Manuel Garcia-Rulfo, la produzione ha annunciato l’arrivo di Christopher Gorham (Covert Affairs) in un ruolo principale della serie tratta dal romanzo di Michael Connelly. Scritta e prodotta da Kelley, con ted Humphrey nel ruolo di showrunner, The Lincoln ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 marzo 2021) Thesarà neltratta dai romanzi di Michael Connelly. IlThe, ordinata daqualche mese fa, inizia a prendere forma. Dopo la scelta del protagonista, Manuel Garcia-Rulfo, la produzione ha annunciato l’arrivo di(Covert Affairs) in un ruolo principaletratta dal romanzo di Michael Connelly. Scritta e prodotta da Kelley, con ted Humphrey nel ruolo di showrunner, The...

telesimo : #SeriesNews di oggi, #26marzo: #StanleyTucci e #DavidTennant in #InsideMan; #ChristopherGorham in #TheLincolnLawyer… - AndreaIncorona8 : The 'Killer' Joe #Biden.#USA sono tutti uguali i #Presidenti.@annaguaita.Il Migliore A.#Lincoln nn so se si scrive… - FidaFrancesco : @WeCinema Matthew McConaughey... L'unico che mi viene in mente guardando il frame è the Lincoln lawyer - Carmezaragozad1 : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - SeriesDesperate : Ecco quello che sappiamo della serie #TheLincolnLawyer -