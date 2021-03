The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata (Di venerdì 26 marzo 2021) Questa sera, venerdì 26 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la decima puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla decima puntata. trama L’ospedale è colpito da un attacco informatico, gli hacker richiedono un riscatto in bitcoin ma ci pensa Lea a cercare di risolvere la situazione per il dottor Glassman, dovrà sfidare convenzioni e abitudini degli assicuratori per poter “operare” a suo modo. Peccato che Shaun non sembra capire il suo lavoro. Morgan si deve occupare di Jamie, una ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) Questa sera, venerdì 26 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda laquarta (4) stagione di The, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme lesullaL’ospedale è colpito da un attacco informatico, gli hacker richiedono un riscatto in bitcoin ma ci pensa Lea a cercare di risolvere la situazione per il dottor Glassman, dovrà sfidare convenzioni e abitudini degli assicuratori per poter “operare” a suo modo. Peccato che Shaun non sembra capire il suo lavoro. Morgan si deve occupare di Jamie, una ...

