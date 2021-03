The Falcon and The Winter Soldier: il peso dell’eredità (Di venerdì 26 marzo 2021) Il puzzle comincia a comporsi. Con il secondo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, conosciamo meglio i personaggi coinvolti, ma soprattutto iniziamo a capire la vera essenza dello show. Una serie che si adatta in maniera sorprendente al periodo storico che stiamo vivendo, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale. Razzismo, dislocazione politica, confusione globale, disordine sociale, diventano protagonisti di una serie che non vuole solo cercare di esplorare il peso di una complicata eredità, ma che cerca di raccontare l’America moderna. L’ impatto è forte, soprattutto dopo i 4 anni di amministrazione Trump appena trascorsi. The Falcon and The Winter Soldier di puntata in puntata sta diventando uno show sempre più maturo e sempre più in grado ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Il puzzle comincia a comporsi. Con il secondo episodio di Theand The, conosciamo meglio i personaggi coinvolti, ma soprattutto iniziamo a capire la vera essenza dello show. Una serie che si adatta in maniera sorprendente al periodo storico che stiamo vivendo, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale. Razzismo, dislocazione politica, confusione globale, disordine sociale, diventano protagonisti di una serie che non vuole solo cercare di esplorare ildi una complicata eredità, ma che cerca di raccontare l’America moderna. L’ impatto è forte, soprattutto dopo i 4 anni di amministrazione Trump appena trascorsi. Theand Thedi puntata in puntata sta diventando uno show sempre più maturo e sempre più in grado ...

