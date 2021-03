The Boys 3: Katia Winter nel cast delle nuove puntate (Di sabato 27 marzo 2021) L'attrice Katia Winter farà parte del cast di The Boys 3 con la parte di Little Nina, personaggio molto conosciuto dai fan dei fumetti. The Boys 3 avrà nel proprio cast anche Katia Winter, già conosciuta dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in Sleepy Hollow e Legends of Tomorrow. Il ruolo che le è stato affidato è quello di Little Nina, personaggio molto famoso dai fan del fumetto al centro dell'adattamento televisivo prodotto per Amazon Studios. Katia Winter è solo la new entry più recente nel cast della terza stagione di The Boys e tra gli arrivi più attesi c'è quello di Jensen Ackles che sarà Soldier Boy. Tra le pagine dei fumetti, non proseguite se non volete , Little Nina ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 marzo 2021) L'attricefarà parte deldi The3 con la parte di Little Nina, personaggio molto conosciuto dai fan dei fumetti. The3 avrà nel proprioanche, già conosciuta dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in Sleepy Hollow e Legends of Tomorrow. Il ruolo che le è stato affidato è quello di Little Nina, personaggio molto famoso dai fan del fumetto al centro dell'adattamento televisivo prodotto per Amazon Studios.è solo la new entry più recente neldella terza stagione di Thee tra gli arrivi più attesi c'è quello di Jensen Ackles che sarà Soldier Boy. Tra le pagine dei fumetti, non proseguite se non volete , Little Nina ...

