“The Bitter Truth”, il nuovo atteso album degli Evanescence dopo 10 anni di silenzio (Di venerdì 26 marzo 2021) A 10 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti, esce oggi “THE Bitter Truth” (Sony Music), il nuovo atteso album degli Evanescence! Con un sound potente che segna un ritorno alle radici della rock-band statunitense, “THE Bitter Truth” raccoglie 11 tracce che parlano di dolori personali (l’inaspettata scomparsa del fratello della frontwoman Amy Lee, l’improvvisa perdita di un figlio da parte del bassista Tim McCord) e di tragedie collettive, come il razzismo, la pandemia e gli stravolgimenti economici. Ma nonostante i tratti oscuri e amari della vita, il messaggio che attraversa l’album è positivo e luminoso: andare avanti è sempre meglio che arrendersi. Costretti per tutto il 2020 a scrivere e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) A 10di distanza dall’ultimo disco di inediti, esce oggi “THE” (Sony Music), il! Con un sound potente che segna un ritorno alle radici della rock-band statunitense, “THE” raccoglie 11 tracce che parlano di dolori personali (l’inaspettata scomparsa del fratello della frontwoman Amy Lee, l’improvvisa perdita di un figlio da parte del bassista Tim McCord) e di tragedie collettive, come il razzismo, la pandemia e gli stravolgimenti economici. Ma nonostante i tratti oscuri e amari della vita, il messaggio che attraversa l’è positivo e luminoso: andare avanti è sempre meglio che arrendersi. Costretti per tutto il 2020 a scrivere e ...

Advertising

italosg_ : @oten_oaoj Amoooo essa cantora evanescence the bitter truth - RadioWebItalia : Esce oggi “The bitter truth” l’atteso album degli Evanescence @RadioWebItalia - BScardilli : Evanescence: il nuovo album 'The Bitter Truth' - CherryPress2 : Evanescence: il nuovo album 'The Bitter Truth' - tbamagazine_ : I nuovi album di oggi ?: • @theyare68 con Give One Take One • @CitizenMi con Life in Your Glass World •… -