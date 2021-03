Tg Scuola, edizione del 26 marzo 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 25 marzo, Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, quest’anno ha un sapore tutto particolare. Ricorrono infatti i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. E gli studenti di tutta Italia, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, si sono dati da fare per celebrarlo con laboratori di realtà virtuale, videogiochi e app. I nativi digitali sono riusciti così a coniugare l’innovazione al sapore antico dei versi del Sommo poeta. Tra i tanti laboratori, una web app sulla geografia dantesca e workshop di scrittura in chiave social. – HACKATHON NELLA SCUOLA, PRIMI BILANCI IN ATTESA DELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 25 marzo, Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, quest’anno ha un sapore tutto particolare. Ricorrono infatti i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. E gli studenti di tutta Italia, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, si sono dati da fare per celebrarlo con laboratori di realtà virtuale, videogiochi e app. I nativi digitali sono riusciti così a coniugare l’innovazione al sapore antico dei versi del Sommo poeta. Tra i tanti laboratori, una web app sulla geografia dantesca e workshop di scrittura in chiave social. – HACKATHON NELLA SCUOLA, PRIMI BILANCI IN ATTESA DELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI

