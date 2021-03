Tg Politico Parlamentare, edizione del 26 marzo 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo Pasqua il governo intende riaprire le scuole fino alla prima media, anche in zona rossa. A comunicarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo la cabina di regia con i vertici del Cts e i rappresentanti delle forze di maggioranza. Novità anche per quanto riguarda gli operatori sanitari che non intendono vaccinarsi. Sul tema, assicura il premier, la ministra Cartabia sta preparando un decreto che prevede sanzioni. Per la produzione dei vaccini in Italia dovremo attendere invece ancora 3-4 mesi. Matteo Salvini, intanto, chiede di riaprire tutto il possibile a partire dal 7 aprile nei territori in cui la situazione e’ sotto controllo. Per Draghi riaprire e’ desiderabile, ma le decisioni si prendono in base ai dati dei contagi. CALA L’INDICE DI CONTAGIO, LA NUOVA MAPPA DELLE REGIONI Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo Pasqua il governo intende riaprire le scuole fino alla prima media, anche in zona rossa. A comunicarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo la cabina di regia con i vertici del Cts e i rappresentanti delle forze di maggioranza. Novità anche per quanto riguarda gli operatori sanitari che non intendono vaccinarsi. Sul tema, assicura il premier, la ministra Cartabia sta preparando un decreto che prevede sanzioni. Per la produzione dei vaccini in Italia dovremo attendere invece ancora 3-4 mesi. Matteo Salvini, intanto, chiede di riaprire tutto il possibile a partire dal 7 aprile nei territori in cui la situazione e’ sotto controllo. Per Draghi riaprire e’ desiderabile, ma le decisioni si prendono in base ai dati dei contagi. CALA L’INDICE DI CONTAGIO, LA NUOVA MAPPA DELLE REGIONI

