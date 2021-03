Test salivare nelle scuole, rapido e senza fastidi per i bimbi. Ma in Italia ancora non si può fare (Di venerdì 26 marzo 2021) Da giorni si parla di riaperture delle scuole dopo Pasqua, delle modalità per garantirle in sicurezza, della possibilità di screening periodici per Covid-19, con Test antigenici rapidi a tappeto secondo le ipotesi circolate riguardo al piano in costruzione. “Noi pensiamo che uno strumento ideale per questo tipo di attività di monitoraggio possano essere i tamponi salivari molecolari, facili da eseguire anche a casa o in classe. Peccato non si riesca in Italia a sdoganare questa metodica che ha le stesse tempistiche e qualità del tampone nasofaringeo, e richiede le stesse apparecchiature e modalità di processamento, ma porterebbe notevoli risparmi per la macchina organizzativa e meno invasività per i bambini”. Ne è convinto Gian Vincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina dell’università Statale di Milano e direttore Pediatria ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Da giorni si parla di riaperture delledopo Pasqua, delle modalità per garantirle in sicurezza, della possibilità di screening periodici per Covid-19, conantigenici rapidi a tappeto secondo le ipotesi circolate riguardo al piano in costruzione. “Noi pensiamo che uno strumento ideale per questo tipo di attività di monitoraggio possano essere i tamponi salivari molecolari, facili da eseguire anche a casa o in classe. Peccato non si riesca ina sdoganare questa metodica che ha le stesse tempistiche e qualità del tampone nasofaringeo, e richiede le stesse apparecchiature e modalità di processamento, ma porterebbe notevoli risparmi per la macchina organizzativa e meno invasività per i bambini”. Ne è convinto Gian Vincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina dell’università Statale di Milano e direttore Pediatria ...

