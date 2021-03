Test antigenici per alunni, docenti e ATA: nel Lazio proroga al 15 aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) Nota Usr Lazio “Campagna di Test antigenici per alunni e operatori delle scuole e servizi educativi del Lazio”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Nota Usr“Campagna dipere operatori delle scuole e servizi educativi del”. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Test antigenici In Alto Adige altri due decessi per il Covid Su oltre 10mila test antigenici i positivi sono stati 67. A livello provinciale ad oggi (26 marzo) sono stati effettuati in totale 525.110 tamponi su 203.801 persone. I pazienti Covid ricoverati sono ...

Covid, farmacie in Campania pronte per la campagna vaccinale 'Siamo pronti a collaborare, così come già stiamo facendo con i test antigenici rapidi - conferma Riccardo Maria Iorio , presidente di Federfarma Napoli - ovviamente restano da definire modalità e ...

I test antigenici sono meno efficaci sugli asintomatici AGI - Agenzia Italia Covid: ancora due morti e 153 nuovi casi in Alto Adige Altre due persone sono morte in Alto Adige per le conseguenze dell'infezione da Covid-19. Le vittime della pandemia, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono ora 1.110. (ANSA) ...

Coronavirus in Alto Adige, 153 positivi e 2 morti. Calano i pazienti in terapia intensiva BOLZANO. Sono stati trovati 153 nuovi positivi e comunicati 2 decessi nelle ultime 24 ore. Questo il bollettino di oggi, venerdì 26 marzo, sul fronte dell'emergenza Covid in Alto Adige. Sono 153 i con ...

