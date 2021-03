Tempesta d'amore, anticipazioni 26 marzo: una richiesta inaspettata (Di venerdì 26 marzo 2021) A Tempesta d'amore continueranno ad essere al centro dei riflettori Franzi e Steffen, come rivelano le anticipazioni di oggi, venerdì 26 marzo. I due giovani hanno deciso di trasferirsi ad Amsterdam, dove il Baumgartner ha trovato lavoro e, malgrado i sentimenti ancora forti che la ragazza prova per Tim, alla fine ha accettato con entusiasmo di lasciare tutto e cambiare vita insieme al fidanzato. Franzi riceverà un'inaspettata sorpresa da parte di Steffen che, per festeggiare la loro prossima partenza, ha commissionato alla pasticceria di Rosalie e André una torta olandese. A causa della sbadataggine della Engel, però, alla giovane verrà recapitata una torta nuziale e lei crederà che il figlio di Linda voglia chiederle in questo modo di sposarlo. La coppia, dunque, si ritroverà involontariamente a ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 marzo 2021) Ad'continueranno ad essere al centro dei riflettori Franzi e Steffen, come rivelano ledi oggi, venerdì 26. I due giovani hanno deciso di trasferirsi ad Amsterdam, dove il Baumgartner ha trovato lavoro e, malgrado i sentimenti ancora forti che la ragazza prova per Tim, alla fine ha accettato con entusiasmo di lasciare tutto e cambiare vita insieme al fidanzato. Franzi riceverà un'sorpresa da parte di Steffen che, per festeggiare la loro prossima partenza, ha commissionato alla pasticceria di Rosalie e André una torta olandese. A causa della sbadataggine della Engel, però, alla giovane verrà recapitata una torta nuziale e lei crederà che il figlio di Linda voglia chiederle in questo modo di sposarlo. La coppia, dunque, si ritroverà involontariamente a ...

Advertising

LauraMlb7 : RT @Federico9231: ?? «Io sono tutto l'amore che ho dato Mare in tempesta e cielo stellato Poco prima di uno schianto Un sorriso dentro al p… - tempesta_quiete : RT @Sagittario09: L' amore non si addomestica, non si improvvisa, né s'impone si costruisce in due l'amore è fatto di casualità A un raccor… - zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 26 marzo: il nuovo piano di Christoph - #Tempesta #d’Amore #anticipazioni - Giusi67006171 : @didimiyy Mettici anche tempesta d’amore,un posto al sole per guardare la serie,una vita perché è diventata na trag… - Extra__Time__ : RT @ilreinca: Scorrono. Nascoste e così insolite ormai. Gocce concesse da quella tempesta che travolge senza tregua l’inferno del cuore,… -