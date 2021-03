Teen Parade AstroLav: il lavoro spiegato dagli adolescenti! Ascoltalo con i tuoi studenti e aiutali a orientarsi nell’universo del lavoro (Di venerdì 26 marzo 2021) Tutti e dieci gli episodi della web series realizzata da Radioimmaginaria in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sono ora online su https://radioimmaginaria.it/AstroLav. I ragazzi di Radioimmaginaria, insieme a diversi dirigenti del Ministero, raccontano e provano ad orientarsi nell’universo del lavoro, trattando tutti quei temi che riguardano l’ingresso di un adolescente L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Tutti e dieci gli episodi della web series realizzata da Radioimmaginaria in collaborazione con il Ministero dele delle Politiche Sociali sono ora online su https://radioimmaginaria.it/. I ragazzi di Radioimmaginaria, insieme a diversi dirigenti del Ministero, raccontano e provano addel, trattando tutti quei temi che riguardano l’ingresso di un adolescente L'articolo .

