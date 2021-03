(Di venerdì 26 marzo 2021)hato nelle scorse ore di aver ingaggiato unindiano perof. Stando a quanto riportato dalla stessa organizzazione, ilsarebbe composto da Arav “MonK” Narang, Akshan “Argon” Madhani, Armaan “Moonscope” Dharni, Priyank “DEATH” Birajdar, Samartha “JOKOs” Ghadge e Samruddha “SAMs” Ghadge. Il coach è invece Harnoor “Toxy” Mutneja, mentre Melson “mello” Miranda ricoprirà il ruolo di manager. Fatta eccezione per SAM,gli altri giocatori presenti in questofacevano parte in precedenza della formazione di S8UL. La migliore prestazione della squadra è senz’altro quella offerta nella CODM India Cup, che si è tenuta dal 2 al 14 febbraio (ilsi ...

Advertising

esports247_it : Team Vitality annuncia il roster per Call of Duty: Mobile: tutti i nomi -

Ultime Notizie dalla rete : Team Vitality

eSportsMag

... efficienti e affidabili", ha affermato David Priestley, Chief Digital Officer di. "Le ...experience attraverso risposte più rapide alle richieste dei clienti e lasciando ai nostripiù ......81Queso Zaino Antifurto Edizione Limitata - 16,96Queso Vamos T - Shirt Uomo - 19,...99 ( 134,90 ) Spazzolino elettrico Oral - B100 CrossAction - 20,99 ( 29,90 ) Testine ...A pochissimi giorni dall'inizio della EU League di Rainbow Six Siege non mancano le grandi novità. I Vitality cambiano ancora il roster.I matches di questa giornata sono stati fondamentali per tre teams, Mistfits, Schalke 04 e Team Vitality. I primi hanno vinto contro i Mad Lions e i secondi contro i Fnatic. Non c’è stato nulla ...