Te lo do io il lockdown Come si Gstaad bene… con luxury homeless | parassiti sociali e wannabe…

Te lo do io il lockdown. Come si (G)staad bene….con luxury homeless, parassiti sociali e wannabe… (Di venerdì 26 marzo 2021) Da un lato assembramenti alla stazione sciistica di Saanermoser. Sembrava l'ingresso alla curva B allo stadio San Paolo. Dall'altro (o dall'alto) i dinner a huit clos (a porte blindatissime) negli chalet di antica boiserie fuori, dentro berluciccanti di cristalli, marmi pregiati, coperte di cincillà buttate, e dico, buttate, sui divani e camini scoppiettanti Come i portafogli. Nomi e cognomi li abbiamo tutti, i titoli no. Se gli mancano i blasoni compensano con le Bentley tirate a lucido Come gli argenti di casa. Il fil rouge ha matrice mitteleuropea, DDM (acronimo per Dejan Demjanos Mihajlovic), bello di faccia, bello di cuore, l'Arcimboldo del life style, la sua formula è champagne e mortadella, sartù e palle araldiche. Vive un po' qui, un po' lì, da vero luxury homeless. I suoi inviti sono trasversali dalle ...

