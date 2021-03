TAORMINA FILM FEST E ANEC INSIEME PER RIPARTIRE (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo un viaggio lungo sessantasei anni, la nuova edizione del TAORMINA FILM FEST si apre al territorio nel segno dell’inclusione, della condivisione e del sostegno all’industria cinematografica. Per la prima volta nella sua lunga storia, il FESTival vivrà in contemporanea nel suggestivo Teatro Antico e nei cinema siciliani in cui verranno proiettati in diretta alcuni dei FILM in concorso, i gala e le cerimonie di apertura e di chiusura. Il pubblico nelle sale siciliane potrà anche assistere ai momenti di spettacolo e informazione che precederanno le proiezioni al Teatro Antico. Un evento organizzato in collaborazione con ANEC SICILIA, Associazione Nazionale Esercenti Cinema regionale, che ha coinvolto una serie di cinema nei capoluoghi di provincia e in altre località per favorire ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo un viaggio lungo sessantasei anni, la nuova edizione delsi apre al territorio nel segno dell’inclusione, della condivisione e del sostegno all’industria cinematografica. Per la prima volta nella sua lunga storia, ilival vivrà in contemporanea nel suggestivo Teatro Antico e nei cinema siciliani in cui verranno proiettati in diretta alcuni deiin concorso, i gala e le cerimonie di apertura e di chiusura. Il pubblico nelle sale siciliane potrà anche assistere ai momenti di spettacolo e informazione che precederanno le proiezioni al Teatro Antico. Un evento organizzato in collaborazione conSICILIA, Associazione Nazionale Esercenti Cinema regionale, che ha coinvolto una serie di cinema nei capoluoghi di provincia e in altre località per favorire ...

