Tamponi Lazio: il club annuncia il ricorso in Corte d'Appello (Di venerdì 26 marzo 2021) Attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale, la Lazio ha ufficialmente manifestato la volontà di ricorrere in appello dopo la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha comminato un'ammenda di 150mila euro al club e un'inibizione di 7 mesi per il presidente Claudio Lotito e 12 per i medici Pulcini e Rodia a seguito della violazione dei protocolli Covid. Questa la nota del club biancoceleste: "La Società Sportiva Lazio, a seguito del pronunciamento della sentenza di primo grado della giustizia sportiva, che prevede sette mesi di inibizione per il Presidente, 12 mesi per i medici sociali e 150 mila euro di multa per la Società, comunica che impugnerà in appello queste decisioni. " Comunicato 26.03.2021 https://t.co/Fj85p2wnRI pic.twitter.com/Ia63fiNv6k — S.S.Lazio

