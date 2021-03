Tamponi | in tilt il sistema di prenotazione Migliaia di cittadini senza appuntamento

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi tilt

LA NAZIONE

Dopo i problemi registrati per le prenotazioni dei vaccini , ieri è andato inil sistema di prenotazione dei. Chi ha provato a registrarsi sul portale regionale https:prenotatampone.sanita.toscana.it è stato respinto. Un crash totale che non ha permesso di ......la vaccinazione dei più fragili ? ha spiegato Montemagni ? e alle 19.01 il sistema è andato in... Più in generale, ha ricordato di avere chiesto fin da novembre iin farmacia, per ...La Toscana resta in fascia arancione: oggi la conferma ufficiale dal ministero. Ecco come cambia la geografia delle microzone rosse ...È accaduto nei pressi dell’Autostazione dopo una lite tra i conducenti. Disturbo alla circolazione Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazi ...