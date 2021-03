Taglio abusivo di alberi in zona con vincolo: sequestro di mezzi nel Telesino (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – In data 25 marzo c.a., i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Telese Terme, con la cooperazione dei militari delle Stazioni CC Forestale di Benevento e Sant’Agata dei Goti, hanno eseguito varie e sofisticate attività di indagine con l’ausilio di mezzi per la ricognizione aerea, in dotazione al Parco Regionale del Taburno/Camposauro, riscontrando una intensa attività di Taglio boschivo nella zona di Nansignano di Frasso Telesino. Le operazioni effettuate, volte alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro il patrimonio forestale, con particolare riguardo alle zone vincolate paesaggisticamente, hanno avuto come esito il sequestro di mezzi meccanici utilizzati per effettuare operazioni di Taglio e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – In data 25 marzo c.a., i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Telese Terme, con la cooperazione dei militari delle Stazioni CC Forestale di Benevento e Sant’Agata dei Goti, hanno eseguito varie e sofisticate attività di indagine con l’ausilio diper la ricognizione aerea, in dotazione al Parco Regionale del Taburno/Camposauro, riscontrando una intensa attività diboschivo nelladi Nansignano di Frasso. Le operazioni effettuate, volte alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro il patrimonio forestale, con particolare riguardo alle zone vincolate paesaggisticamente, hanno avuto come esito ildimeccanici utilizzati per effettuare operazioni die ...

