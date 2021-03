Svolta in Brasile | si potrà esonerare un solo allenatore nel corso della stagione

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Piccola grande rivoluzione in: siunnel. Si parte con il campionato 2021. Insiunnel. Una decisione in qualche modo storica e rivoluzionaria. Ma a differenza di quanto ipotizzato da molti, non si tratta di una difesa degli allenatori che, si sa, nel calcio sono i primi a pagare per il rendimento non soddisfacentesquadra. O almeno nonLa stretta sugli esoneri è figlia anche dell’emergenza coronavirus che ha spinto la Federazione ad intervenire per ...