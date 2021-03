Suicide Squad 2: il trailer ufficiale del nuovo film (Di venerdì 26 marzo 2021) Disponibile sul canale YouTube di HBO Max il trailer ufficiale di Suicide Squad-Missione Suicida, il nuovo DC films diretto da James Gunn La Warner Bros ha reso disponibile il trailer ufficiale di Suicide Squad: Missione Suicida diretta da Jame Gunn. La notizia diffusasi a poche ore di distanza dall’annuncio via Twitter è subito spopolata all’interno del web smuovendo la curiosità dei fan più accaniti. Dopo l’addio di Will Smith e di Jared Leto, il cambio di timone con James Gunn non ha lasciato stupiti i fan invogliando la curiosità. Il noto regista e produttore della saga Guardiani della Galassia, è pronto a regalare un film con probabili risvolti diversi e disconnessi dal precedente ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) Disponibile sul canale YouTube di HBO Max ildi-Missione Suicida, ilDCs diretto da James Gunn La Warner Bros ha reso disponibile ildi: Missione Suicida diretta da Jame Gunn. La notizia diffusasi a poche ore di distanza dall’annuncio via Twitter è subito spopolata all’interno del web smuovendo la curiosità dei fan più accaniti. Dopo l’addio di Will Smith e di Jared Leto, il cambio di timone con James Gunn non ha lasciato stupiti i fan invogliando la curiosità. Il noto regista e produttore della saga Guardiani della Galassia, è pronto a regalare uncon probabili risvolti diversi e disconnessi dal precedente ...

