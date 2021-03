Succivo. Rapina alle Poste, dipendenti in ostaggio e banditi in fuga con 210mila euro (Di venerdì 26 marzo 2021) Succivo. Assalto armato in un ufficio postale di Succivo, in provincia di Caserta, dove i malviventi sono riusciti a scappare con 210mila euro tra le mani. Rapina alle Poste, dipendenti in ostaggio e banditi in fuga con 210mila euro Il colpo è stato messo a segno ieri, 25 marzo, verso l’orario di chiusura della filiale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021). Assalto armato in un ufficio postale di, in provincia di Caserta, dove i malviventi sono riusciti a scappare contra le mani.ininconIl colpo è stato messo a segno ieri, 25 marzo, verso l’orario di chiusura della filiale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

