Striscia la notizia: da lunedì 29 marzo cambia la conduzione (Di venerdì 26 marzo 2021) Da lunedì 29 marzo Striscia la notizia avrà una nuova coppia di conduttori. Arriva, infatti, al termine l'avventura della coppia Gerry Scotti-Francesca Manzini, che lo scorso 8 marzo avevano sostituito Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Per la comica romana, dopo l'esordio dello scorso anno, alla conduzione per una sola settimana, si è trattato di una conferma, questa volta dietro il bancone di Striscia la notizia per tre settimane consecutive. Come nello scorso anno, anche in questa edizione lascia il posto ad una habitué del seguitissimo programma di Canale 5. Ritorna a Striscia la notizia, per la diciassettesima volta, Michelle Hunziker, che affiancherà Gerry Scotti fino al 12 giugno. Striscia la ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 marzo 2021) Da29laavrà una nuova coppia di conduttori. Arriva, infatti, al termine l'avventura della coppia Gerry Scotti-Francesca Manzini, che lo scorso 8avevano sostituito Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Per la comica romana, dopo l'esordio dello scorso anno, allaper una sola settimana, si è trattato di una conferma, questa volta dietro il bancone dilaper tre settimane consecutive. Come nello scorso anno, anche in questa edizione lascia il posto ad una habitué del seguitissimo programma di Canale 5. Ritorna ala, per la diciassettesima volta, Michelle Hunziker, che affiancherà Gerry Scotti fino al 12 giugno.la ...

Advertising

salvovent : @sabrina__sf Vabè, ma se citi Striscia la Notizia non vale però. - eadaimon : Gente che per dimostrare la propria superiorità cita striscia la notizia ?? - MarceloWalker : #Tommasozorzi nuovo inviato di Striscia la notizia. Sostituirá il buon Fabio di Fabio e Mingo. - _iisaaabel : Qui ridiamo e scherziamo ma secondo me rosa e Martina possono veramente avere un futuro da veline, me le immagino i… - is_cix : le battute di massimiliano divertenti come striscia la notizia #isola -