Straordinario di Chiara Galiazzo: la storia degli amori appena nati (Di venerdì 26 marzo 2021) Straordinario di Chiara Galiazzo: testo e significato di un vero e proprio inno agli amori giovani, appena nati e pieni di speranza Straordinario di Chiara Galiazzo è un brano del 2015, primo estratto dalla riedizione del secondo album in studio Un giorno di sole. Scritto da Ermal Meta e da Gianni Pollex è stato presentato per la prima volta durante la partecipazione di Chiara al Festival di Sanremo del 2015. La canzone racconta di un amore appena nato pieno di speranze e allo stesso tempo dubbi sui sentimenti dell'altra persona ("Mi chiedo spesso se tu sei felice come me"). Un amore quindi pieno, fresco e senza bisogno di troppe regole perché basta uno sguardo per sentirsi complici in una ...

