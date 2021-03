Advertising

sportli26181512 : Strakosha: “La Premier League un sogno. Lì il miglior calcio”: Il portiere della Lazio concentrato sulle qualificaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Strakosha Premier

Corriere dello Sport.it

e il sogno"Mi piace il gioco dellaLeague, vanno veloci, ci sono tanti contrasti e hai sempre da fare. Lavorare duramente mi piace perché puoi dare sempre il meglio e ...In passato si era parlato di interessamenti nei suoi confronti di squadre della. Ma supotrebbe puntare anche qualche squadra italiana in cerca di un portiere affidabile. Le ...Il portiere della Lazio concentrato sulle qualificazioni mondiali con la sua Albania: “Emozionante giocare contro l’Inghilterra” ...Thomas Strakosha probabilmente finirà in Bundesliga (forte l’interesse del Borussia Dortmund) o, meno probabile, in Premier League (resta vigile l’Everton). Montipò arriverà in biancoceleste per una ...