Stop in Germania al Recovery Plan, Pedicini: “Basta con la doppia morale tedesca” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBruxelles – L’eurodeputato indipendente nei Verdi europei Piernicola Pedicini interviene in merito alla decisione della Corte suprema tedesca che ha imposto al presidente della repubblica Frank-Walter Steinmeier di non ratificare la legge sul fondo europeo per la ripresa, fino a quando la Corte Costituzionale tedesca non si sarà pronunciata sulla legittimità costituzionale del provvedimento. “Siamo alle solite, nel Paese che più ha beneficiato delle regole europee si ripetono le resistenze verso qualunque forma di supporto alle economie in difficoltà. Era già avvenuto in passato con il programma quantitative easing promosso dalla Bce, oggi purtroppo la storia si ripete, rischiando però di compromettere un programma di aiuti fondamentale per risollevare tutte le economie europee, Germania ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBruxelles – L’eurodeputato indipendente nei Verdi europei Piernicolainterviene in merito alla decisione della Corte supremache ha imposto al presidente della repubblica Frank-Walter Steinmeier di non ratificare la legge sul fondo europeo per la ripresa, fino a quando la Corte Costituzionalenon si sarà pronunciata sulla legittimità costituzionale del provvedimento. “Siamo alle solite, nel Paese che più ha beneficiato delle regole europee si ripetono le resistenze verso qualunque forma di supporto alle economie in difficoltà. Era già avvenuto in passato con il programma quantitative easing promosso dalla Bce, oggi purtroppo la storia si ripete, rischiando però di compromettere un programma di aiuti fondamentale per risollevare tutte le economie europee,...

