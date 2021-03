Stoffa da Campioni: Cambio di gioco, la serie Disney+ che aggiorna le storie di riscatto al 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Recensione Stoffa da Campioni: Cambio di gioco, la nuova serie disponibile dal 26 marzo 2021 su Disney+ che aggiorna il suo genere senza dimenticare le radici Dal 26 marzo 2021, uno dei volti più noti della televisione americana, Lauren Graham, è arriverà su Disney+ con Stoffa da Campioni: Cambio di gioco (The Mighty Ducks: Game Changers). Si tratta di una serie tv per famiglia, composta da 10 episodi, e sequel del film conosciuto in Italia con il titolo Stoffa da Campioni. Proprio dal film arriva il co-protagonista Emilio Estevez che riprende il ruolo del Coach Gordon Bombay interpretato nel film del ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 marzo 2021) Recensionedadi, la nuovadisponibile dal 26 marzosucheil suo genere senza dimenticare le radici Dal 26 marzo, uno dei volti più noti della televisione americana, Lauren Graham, è arriverà sucondadi(The Mighty Ducks: Game Changers). Si tratta di unatv per famiglia, composta da 10 episodi, e sequel del film conosciuto in Italia con il titoloda. Proprio dal film arriva il co-protagonista Emilio Estevez che riprende il ruolo del Coach Gordon Bombay interpretato nel film del ...

